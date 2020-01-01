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أردنية تطلب الطلاق لإصرار زوجها على تسمية أولاده "عبسي ونامق"

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردنية تطلب الطلاق لإصرار زوجها على تسمية أولاده "عبسي ونامق"



وكالات / سما /

انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي أن أردنية طلبت الطلاق من زوجها بسبب إصرار الأخير على تسمية مولوديهما التوأم على اسم شخصيات مسلسل الأطفال "عدنان ولينا".

وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دار خلاف بين الزوجين على خلفية رغبة الزوج بتسمية أولاده عبسي ونامق.

وانتقد معظم المستخدمين قرار الزوج كما أيد بعضهم قرار الزوجة بالطلاق.

وقال أحدهم، من غير المعقول أن تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة أشهر ومن بعدها يتم إجبارها على الاقتناع بفكرة إطلاق أسماء كرتونية على الأطفال.

وعلق آخر، أن الأب هذا لا يزال طفل لم يبلغ الحلم وأكيد الموضوع مزح. واقترح مستخدم آخر، تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدلا من عبسي ونامق.

ويذكر أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.

#أردنية #عبسي ونامق #الطلاق

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