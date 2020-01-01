  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 15 حالة وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.5%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

فيما يلي الاحصائيات الخاصة بالتقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة:

الإصابات الجديدة:  963
• مدينة القدس: 207
• المحافظات الشمالية: 662
• المحافظات الجنوبية: 94

حالات التعافي الجديدة:  552
• مدينة القدس: 147
• المحافظات الشمالية: 352
•المحافظات الجنوبية: 53

حالات الوفاة الجديدة:  15
• مدينة القدس: 1
• المحافظات الشمالية: 13
• المحافظات الجنوبية: 1

عدد الفحوصات: 7113

وفي ذات السياق، الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا، إضافة لمواجنة من عناتا، ومواطن من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (130)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (74)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (98)، جنين (32)، أريحا والأغوار (35)، طوباس (9)، سلفيت (40)، طولكرم (43)، قطاع غزة (94)، ضواحي القدس (95)، مدينة القدس (207).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (251)، محافظة طولكرم (25)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة طوباس (16)، محافظة جنين (32)، مدينة القدس (147)، قطاع غزة (53).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

الأخبار الرئيسية

تطبيع

اشتية : فلسطين قضية الشرفاء

تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

27551

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

القسام : "كان وسيظل الرد مباشرا وسنزيده بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه"