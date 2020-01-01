اشتية : فلسطين قضية الشرفاء

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مواصلة الشعب الفلسطيني الدفاع عن قضيته بعدما وصف توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بـ"اليوم الأسود".

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ونمضي بهمة شعبنا، واضعين خلف ظهورنا من ضل الطريق، أو من استسلم، أو عجز أن يرى الحق ويلتزم به".

وقال محمد أشتية: "فلسطين قضية الشرفاء".

ونشر رئيس الوزراء الفلسطيني مقطع فيديو يجمع لقطات من توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ولقطات أخرى لمسيرات شعبية في عدد من الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية.

ورصد الفيديو مشاهد لمواجهات الفلسطينيين مع جنود إسرائيليين في عدد من المناطق الفلسطينية، كما أورد مشهد اعتداء جنود إسرائيليين على مسن فلسطيني ووضع رأسه تحت ركبة أحدهم.

وفي تدوينة سابقة، قبل توقيع الاتفاق، قال محمد أشتية: "نشهد غدا يوما أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، التي لم تعد جامعة بل مفرقة، وأصبحت رمزا للعجز العربي".

وتابع: "هذا اليوم سوف يضاف إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسجل الانكسارات العربية، غدا تقتل مبادرة السلام العربية ويموت التضامن العربي، لكن علينا أن ننهض موحدين".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.