هاتف متطور ورخيص من سامسونغ قريبا

وكالات / سما /

تتحضر شركة سامسونغ لاكتساح أسواق الهواتف العالمية عبر جهاز مزود بمواصفات ممتازة، سعره معقول جدا.

ويأتي هاتف Galaxy M31s الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159,3×74,4×9,3) ملم، ووزنه 203 غرامات.

أما شاشته فمن نوع Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م.

وسيزود هذا الجهاز بمعالج Exynоs 9611، ومعالج رسوميات Mаli G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات micrоSD.

كما جهزته سامسونغ ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا، وبنظام تشغيل Andrоid 10 مع واجهات OneUI، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

أما الكاميرا الأساسية فيه فرباعية العدسة بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل. ومن المفترض أن يتوفر هذا الهاتف في الأسواق مع نهاية الشهر الجاري بسعر 300 دولار تقريبا.