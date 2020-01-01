منافس جديد لـ"تيك توك".. يوتيوب يدخل على خط الفيديوهات القصيرة

وكالات / سما /

بدأت "يوتيوب" تجربة منافس لـ"تيك توك" في الهند، معربة عن نيتها تحسين نسق مقاطع الفيديو القصيرة ونشره في مزيد من البلدان في الأشهر المقبلة.



وأطلق تطبيق "يوتيوب شورتس" في وقت توصّلت "تيك توك" إلى اتفاق شراكة مع "أوراكل" تأمل أن تتجنّب بفضله حظرها في الولايات المتحدة بناء على طلب من الرئيس دونالد ترامب.



وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أكّد الاثنين عرضا تقدّمت به "أوراكل" بشأن عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة بعدما رفضت "بايت دانس" الشركة المالكة لتطبيق تشارك مقاطع الفيديو القصيرة هذا عرضا من "مايكروسوفت".



لكن ليس من الواضح بعد إن كانت الصفقة ستحظى بموافقة الهيئات الأميركية الناظمة.



وقال كريس جاف، نائب رئيس إدارة المنتجات في "يوتيوب"، إن شورتس هي "تجربة جديدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة للمبدعين والفنانين الذين يريدون تصوير مقاطع قصيرة لافتة بواسطة هواتفهم المحمولة لا غير".



وتقتصر هذه التسجيلات على 15 ثانية، بحسب منصة "يوتيوب" المملوكة لـ"غوغل" التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم.