مخاطر الدهون المتحولة على القلب

وكالات / سما /

يجب أن نعلم جميعًا أن الدهون المتحولة هي مشكلة مزدوجة للقلب، ومع تزايد مخاوف نمط الحياة ، فإن الحاجة إلأى مراقبة الصحة العامة وعادات الأكل أيضًا تتزايد.يشير الباحثون ، إلى أن الأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً تشكل خطراً على الصحة العامة. في لا تجعلنا مرضى وأقل إنتاجية فحسب ، بل تزيد أيضًا من معدل الوفيات.

غالبًا ما يتم إخفاء هذه الدهون الصناعية على مرأى من الجميع في شكل وجبات خفيفة تبدو غير ضارة ، وغالبًا ما تكون مغرية مثل الأطعمة المقلية أو المخبوزة مثل رقائق البطاطس والباجس والباكورا والبسكويت وما إلى ذلك.

ما هي الدهون المتحولة

أمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم ؛ ما يقرب من 17.9 مليون شخص يفقدون حياتهم بسببهم سنويًا، وفي الهند وفقا لتقرير موقع " onlylmyhealth"، شهدت أمراض القلب التاجية (CHD) ارتفاعًا بمقدار أربعة أضعاف خلال الأربعين عامًا الماضية. وفقًا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول القضاء على الدهون المتحولة عالميًا لعام 2020 ، فإن ما يقرب من 5 حالات وفاة بأمراض القلب التاجية في الهند ناتجة عن تناول TFA.

بهدف تعزيز الحياة الصحية ، في عام 2018 ، أطلقت منظمة الصحة العالمية جهدًا عالميًا للتخلص من الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا لإنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس ورفاههم لتحقيق سكان أكثر صحة. وفقًا للدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، "من المرجح أن تحدث الوفيات التي يمكن الوقاية منها بسبب النظام الغذائي. كما أن الأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعياً (TFA) ، والتي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة المعبأة والمقلية ، وما إلى ذلك يمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بمخاوف القلب. أفضل جزء هو أنه يمكن استبدال الدهون المتحولة بسهولة ببدائل صحية دون تغيير طعم الطعام الذي اعتدنا على تناوله ".

يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، إلى زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وانخفاض نسبة الكوليسترول عالي الكثافة (HDL-C) مما يزيد من مخاطر تعرضنا للإصابة تطوير أمراض القلب ".

آثار الدهون المتحولة

من أجل عالم خالٍ من الدهون المتحولة بحلول عام 2023 ، توصي منظمة الصحة العالمية البلدان بما يلي:

تطوير وتنفيذ سياسات أفضل الممارسات لوضع حدود للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا.

الاستثمار في آليات المراقبة ، على سبيل المثال قدرة المختبر على تقييم ورصد الدهون المتحولة في الأطعمة.

الدعوة إلى اللوائح الإقليمية أو شبه الإقليمية لتوسيع فوائد سياسات الدهون المتحولة ، حيثما كان ذلك مناسبًا.

يظل التزام منظمة الصحة العالمية صحيحًا ، خاصة الآن ، خلال جائحة COVID-19 العالمي ، عندما تكون الوقاية من الأمراض غير المعدية ذات أهمية حاسمة أكثر من أي وقت مضى، حيث تخطط منظمة الصحة العالمية لبدء مبادرة جديدة للمصادقة على البلدان التي حققت التخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا من إمداداتها الغذائية. ومن المتصور أن هذه العملية ستسرع وتعترف بجهود البلدان وتقدمها.