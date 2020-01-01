  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تربية بيت لحم تقرر اغلاق مدرستين وشعبه صفية بسبب كورونا

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، اغلاق مدرستين وشعبة صفية لمدة ٤٨ ساعة، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت مديرية التربية والتعليم ، بأنه تقرر اغلاق مدرستي السالزيان الصناعية في مدينة بيت لحم، والكاثوليك الثانوية في بيت ساحور شرقا، وشعبة التوجيهي الادبي في مدرسة اسكندر خوري في بيت جالا غربا، بعد اكتشاف إصابات بالكورونا.

وأشارت المديرية الى ان هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من إنتشار الفايروس.

يشار الى ان مديرية التربية والتعليم كانت قد أعلنت مساء امس، عن اغلاق ذكور يافا الاساسية في بلدة العبيدية شرقا لمدة ٤٨ ساعة، ومدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم لمدة ثلاثة ايام حتى مساء يوم الجمعة القادم،، ومدرسة ذكور الزير الثانوية شرقا، لمدة ٤٨ ساعة، بسبب كورونا.

#فيروس كورونا #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

الأخبار الرئيسية

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

الصحة بغزة: وفاة مواطن و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

27551

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

القسام : "كان وسيظل الرد مباشرا وسنزيده بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه"

إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة