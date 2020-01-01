تربية بيت لحم تقرر اغلاق مدرستين وشعبه صفية بسبب كورونا

بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء، اغلاق مدرستين وشعبة صفية لمدة ٤٨ ساعة، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وأفادت مديرية التربية والتعليم ، بأنه تقرر اغلاق مدرستي السالزيان الصناعية في مدينة بيت لحم، والكاثوليك الثانوية في بيت ساحور شرقا، وشعبة التوجيهي الادبي في مدرسة اسكندر خوري في بيت جالا غربا، بعد اكتشاف إصابات بالكورونا.

وأشارت المديرية الى ان هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من إنتشار الفايروس.

يشار الى ان مديرية التربية والتعليم كانت قد أعلنت مساء امس، عن اغلاق ذكور يافا الاساسية في بلدة العبيدية شرقا لمدة ٤٨ ساعة، ومدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم لمدة ثلاثة ايام حتى مساء يوم الجمعة القادم،، ومدرسة ذكور الزير الثانوية شرقا، لمدة ٤٨ ساعة، بسبب كورونا.