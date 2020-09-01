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مدرب "أهلي غزة" يوجه رسالة قوية لرؤساء الأندية في القطاع

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب "أهلي غزة" يوجه رسالة قوية لرؤساء الأندية في القطاع



غزة / سما /

دعا حمادة شبير مدرب فريق أهلي غزة, رؤساء أندية القطاع لعدم السكوت عن حقوقهم المسلوبة في الموسم الكروي الجديد.

وقال شبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إن دوري غزة يفتقر لأدنى المقومات التي تجعل عجلة الرياضة تدور بالشكل الصحيح في قطاع غزة.

وأضاف: "دوري غزة بدون شركة راعية, والحقوق المالية للأندية واللاعبين ضائعة, ولا يوجد لحامل اللقب تمثيل خارجي أسوة بالضفة المحتلة (...), إذن لماذا نلعب؟".

وأوضح أن غزة من حقها أن يكون لديها لاعبين في المنتخب الوطني, وأن يكون لها نصيب متكافئ من الدعم المالي على غرار الضفة.

واستنكر حالة الصمت الواضحة لرؤساء أندية غزة على حقوقهم, مطالبا إياهم بالتحرك للحصول على حقوقهم الشرعية.

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#حمادة شبير #أهلي غزة #دوري الممتازة

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