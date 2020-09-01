صورة.. نادٍ أردني يرد على التطبيع مع إسرائيل بطريقته الخاصة

عمان / سما /

ردّ نادي الحسين إربد الأردني, على التطبيع العربي الأخير مع الاحتلال (الإسرائيلي), بطريقته الخاصة وعبر القنوات الرسمية للنادي.

وأرسل النادي الأردني كتابا لاتحاد كرة القدم المحلي, طالب فيه بنقل مبارياته من ملعبه البيتي "ستاد مدينة الحسن بإربد" شمال العاصمة، إلى ملاعب "عمان", بسبب سوء أرضية الأول.

وأظهر كتاب الحسين إربد, ختما رسميا للنادي كتب فيه "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، بجانب الختم الأول المعروف.

وحظيت خطوة الحسين إربد غير المسبوقة, بموجة إعجاب كبيرة داخل الأردن وفي فلسطين، لتأكيد النادي على رفض التطبيع مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وبخصوص ذلك, قال صهيب الخصاونة رئيس النادي, إن الختم موجود ومعتمد في كل كتب النادي الرسمية الصادرة.

وبيّن الخصاونة, أن ناديه ينظر للقدس كموضوع جوهري في الحياة, وهي من أهم أساسيات النادي بالنسبة لهم, مؤكدا أن هذا التوجه لا يخص ناديه فحسب, بل هو الموقف الرسمي للأردن.



