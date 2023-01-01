  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الكشف عن تفاصيل عقد أوباميانج الجديد مع آرسنال

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل عقد أوباميانج الجديد مع آرسنال



وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً تجديد عقده مع نجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لفترة طويلة لمدة ثلاث سنوات تنتهي صيف عام 2023.

وارتبط اسم أوباميانج بالرحيل عن صفوف فريق آرسنال هذا الصيف، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بضمه، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الجانرز طوال المواسم الماضية.

وكان عقد النجم الجابوني أوباميانج سينتهي مع فريقه آرسنال صيف العام المقبل، وحاولت الإدارة كثيراً، وأيضاً المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إقناع اللاعب بالاستمرار مع الجانرز.

ووافق أخيراً أوباميانج على تمديد عقده مع آرسنال بعد ظهور الفريق اللندني بصورة مغايرة تماماً في الآونة الأخيرة بعد التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

وأشارت صحيفة “التايمز” إلى أن بيير إيميريك أوباميانج سيحصل على 55 مليون استرليني خلال فترة عقده الجديد مع آرسنال.

وأكملت الصحيفة أن إدارة آرسنال قد قامت بتحسين راتب أوباميانج، ليصل إلى 350 ألف استرليني في الأسبوع بزيادة 100 ألف عن راتبه في عقده القديم مع النادي اللندني.

#أوباميانج #آرسنال

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

الأخبار الرئيسية

تعليق دخول المصلين والزوار إلى المسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع

محدث: لهذه الاسباب .. ميلادينوف يصل غزة

الصحة بغزة: وفاة مواطن و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

27551

لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

القسام : "كان وسيظل الرد مباشرا وسنزيده بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه"