الكشف عن تفاصيل عقد أوباميانج الجديد مع آرسنال

وكالات / سما /

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي رسمياً تجديد عقده مع نجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لفترة طويلة لمدة ثلاث سنوات تنتهي صيف عام 2023.

وارتبط اسم أوباميانج بالرحيل عن صفوف فريق آرسنال هذا الصيف، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بضمه، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الجانرز طوال المواسم الماضية.

وكان عقد النجم الجابوني أوباميانج سينتهي مع فريقه آرسنال صيف العام المقبل، وحاولت الإدارة كثيراً، وأيضاً المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إقناع اللاعب بالاستمرار مع الجانرز.

ووافق أخيراً أوباميانج على تمديد عقده مع آرسنال بعد ظهور الفريق اللندني بصورة مغايرة تماماً في الآونة الأخيرة بعد التتويج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

وأشارت صحيفة “التايمز” إلى أن بيير إيميريك أوباميانج سيحصل على 55 مليون استرليني خلال فترة عقده الجديد مع آرسنال.

وأكملت الصحيفة أن إدارة آرسنال قد قامت بتحسين راتب أوباميانج، ليصل إلى 350 ألف استرليني في الأسبوع بزيادة 100 ألف عن راتبه في عقده القديم مع النادي اللندني.