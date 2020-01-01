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رونالد كومان يكشف حقيقة خلافه مع ليونيل ميسي

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالد كومان يكشف حقيقة خلافه مع ليونيل ميسي



وكالات / سما /

أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني بأن علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البرسا جيدة، مشيراً إلى أن أزمة اللاعب كانت مع الإدارة وليس معه.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف فريق برشلونة هذا الصيف، حيث أبلغ إدارة النادي بأنه سيغادر البرسا هذا الصيف.

وكان يرغب ميسي في الرحيل عن برشلونة بشكل مجاني بموجب البند الذي يسمح له بالرحيل هذا الصيف بدون أي مقابل، ولكن إدارة النادي رفضت ذلك، مؤكدة بأن هذا البند قد انتهى مدة صلاحيته شهر يونيو الماضي، ليضطر النجم الأرجنتيني للإعلان عن استمراره مع البلاوجرانا تجنباً لدخوله في صراعات ومشاكل قانونية مع النادي.

وتحدث كومان لشبكة “فوكس سبورتس” عندما سئل عن حقيقة علاقته مع ليونيل ميسي قائلاً “علاقتي جيدة مع ميسي بكل تأكيد”.

وأضاف “كان هذا صراعاً بين ميسي وإدارة النادي، لقد تحدثت إلى ميسي منذ ذلك الحين، وسنواصل كالمعتاد”.

الجدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي سينتهي مع فريقه برشلونة صيف العام المقبل 2021.

#رونالد كومان #ميسي #برشلونة

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