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الكشف عن قيمة انتقال ريجيلون إلى توتنهام

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن قيمة انتقال ريجيلون إلى توتنهام



وكالات / سما /

يُعد سيرجيو ريجيلون، ظهير ريال مدريد، من أكثر المواهب الشابة المطلوبة لدى كبار أندية أوروبا، بعد الموسم المميز الذي قدمه رفقة إشبيلية، حيث ساعده على التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وقدم سيرجيو ريجيلون مستويات رائعة مع إشبيلية، ولكن فترة إعارته انتهت هذا الصيف، وبالتالي أصبح مستقبله غامضاً في ظل اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وبحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن توتنهام هوتسبير توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون مقابل 30 مليون يورو، خلال الانتقالات الصيفية الراهنة.

وأضاف، أن توتنهام وافق على إدراج بند إعادة الشراء لصالح ريال مدريد في عقد ضم ريجيلون، وهو ما رفضه مانشستر يونايتد، وكان المشكلة الرئيسية أمام إتمام الصفقة للشياطين الحمر.

ولا يُمانع ريال مدريد رحيل سيرجيو ريجيلون لأنه يحتل المركز الثالث بين لاعبي اللوس بلانكوس في مركزه بعد الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو.

#ريجيلون #توتنهام

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