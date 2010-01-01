جيرو : كنت مصممًا على مغادرة تشيلسي

وكالات / سما /

اعترف الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه كان مصممًا على مغادرة البلوز، في يناير الماضي.

وارتبط المهاجم الفرنسي بالرحيل عن البلوز في يناير الماضي، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق اللندني في النصف الأول من الموسم المنصرم، قبل أن يعود ويشارك أساسيًا بعد فترة التوقف.

وقال جيرو في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة الانتقالات، كنت في مكتب المدرب لإيجاد حل، كنت أتمنى أن يجد تشيلسي بديلًا لي”.

وأضاف: “من ناحيتي، لم يكن هناك بعض النقص في الحلول، لقد أوشكت على التوقيع مع لاتسيو وإنتر، كنت مصممًا جدًا على المغادرة لدرجة أنني كدت أن أوقع مع توتنهام”.

وتابع: “تلقيت عروضًا من ميدلزبره وسلتيك في 2010، لكن وكلائي نصحوني بترك بصمة في فرنسا أولًا، لقد غادرت مونبلييه مقابل 12 مليون يورو فقط للذهاب إلى آرسنال، وهذا ليس كثيرًا”.

وأنهى: “لقد كنت في يورو 2012، أحضرت لي زوجتي العقد في حقائبها، إنها لحظة عظيمة”.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ33 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف البلوز في يناير 2018، قادمًا من أرسنال.