الصحة بغزة: وفاة مواطن و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة، و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة تعود للمواطن ناصر البرديني (51 عامًا) في مستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 53 حالة تعافٍ جديدة.

وبينت أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ1653 عينة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصابين منذ آذار الماضي 2100 إصابة، منها 1728 حالة نشطة.

وبلغ عدد المتعافين 356، في حين أن الوفيات 16 حالة، منها 15 حالة من داخل القطاع، وواحدة من العائدين.

وقالت الصحة، إن غرفة عمليات الطوارئ تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتعتمد سياسات جديدة لفترة عزل المصابين والمخالطين.

ودعت الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في إجراءات الوقاية، داعيةً للالتزام التام بالضوابط الصحية وارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات.