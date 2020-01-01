نتنياهو : لم أستغرب إطلاق الصواريخ الليلة من غزة

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأربعاء، من واشنطن، إن إطلاق الصواريخ من غزة هدفه عرقلة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين.

وأكد نتنياهو في تصريحات للصحافيين قبل إقلاع طائرته، "أن حكومة ستضرب كل من يمد يده للاعتداء على الإسرائيليين"، وأنها "ستمد يدها إلى كل من يمد يده لصنع السلام".

وقال "الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون إعادة السلام إلى الوراء ولن ينجحوا في ذلك"، مشيرًا إلى أنه لم يستغرب إطلاق الصواريخ خلال المراسم التي وصفها بـ "التاريخية".