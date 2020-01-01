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المقاومة الوطنية تهدد: اي استهداف لمواقعنا سيقابل برد فوري

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الوطنية تهدد: اي استهداف لمواقعنا سيقابل برد فوري



غزة / سما /

اعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية ان أي استهداف لمواقع المقاومة سيقابل برد فوري ومباشر.

وأكدت أنها لن تقبل باستمرار الاحتلال الاسرائيلي بعدوانه على الشعب الفلسطيني وقصفه لمواقع المقاومة في قطاع غزة، محذرةً من أن أي استهداف لمواقع المقاومة سيقابل برد فوري ومباشر.
وشددت الكتائب على أن المقاومة ومن خلال «الغرفة المشتركة» لفصائل المقاومة، اتخذت قرراها مسبقاً بالرد الموحد للجم عدوان الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ورسخت فجر اليوم معادلة «القصف بالقصف»، بإطلاقها عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، وستتمسك بهذه المعادلة مهما كلف ذلك من ثمن.

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