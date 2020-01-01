رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، الاحتجاجات وردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية الرافضة للتطبيع الاماراتي البحريني مع اسرائيل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

احتجاجات شعبية فلسطينية وعربية ودولية رفضا لصفقة القرن والتطبيع

عريقات: المنامة وأبو ظبي وقعتا على خريطة صفقة القرن

الرجوب: ما حصل في البيت الأبيض «عار» وسنسقط الصفقة والتاريخ سيحاكم المتخاذلين

الرئاسة: ما جرى في البيت الأبيض لن يحقق السلام ولم ولن نفوض أحدا بالحديث باسم شعبنا أو نيابة عن منظمة التحرير

تلقى اتصالا من هنية الرئيس: ندعم كل الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني

خطابان مهمان للرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

أبو ردينة: الخطوات المقبلة للقيادة ستكون مبنية على وحدة الموقف الفلسطيني

6 وفيات و888 إصابة جديدة بـ "كورونا"

قطر تستبعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية

غانتس: مصلحة إسرائيل تتمثل في استئناف المحادثات مع الرئيس عباس فورا

"الأيام":

الإمارات والبحرين توقعان اتفاقيتي العار نتنياهو: سلام مقابل سلام، ونابع من القوة

الرئاسة: السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال

مسيرات شعبية تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع

الرئيس تلقى اتصالا من هنية: ندعم كل ما يؤكد وحدة الموقف

"كورونا": 6 وفيات و888 إصابة جديدة ّ "الصحة تحذر من تزايد أعداد الإصابات

غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة وتصعيدًا في غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى مجددا ودعوات لتنفيذ اقتحام مركزي واسع يوم غد

قرار بإخلاء عائلة صلاح من منزلها في سلوان لصالح "العاد" الاستيطانية

اسرائيل: 11 وفاة و 3189 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جيش الاحتلال يحكم الخناق على قرى وخرب مسافر يطا

"القدس":

توقيع اتفاقيات تطبيع رسمية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

وسط حالة من الغضب والخذلان... التظاهرات تعم أرجاء فلسطين رفضا وتنديدا بالتطبيع

الرئيس يتلقى اتصالا مشتركا من هنية والعاروري ويؤكد: ندعم كل الجهود التي تعزز وحدة الموقف الفلسطيني

اغلاق زيتا جماعين و6 مدارس بالخليل وبيت لحم، ووفاة و207 إصابات جديدة في القدس

هدم ذاتي بجبل المكبر وإصابات بالاختناق في الخليل