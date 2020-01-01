اعتقال 11 مواطنًا بالضفة

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد جودة من بلدة عراق التايه شرق نابلس، إلى جانب اعتقال رئيس بلدية سيلة الظهر في جنين سعد حنتولي والشاب فهد زعرور من المدينة.

واعتقلت القوات شابًا لم تعرف هويته بعد من المنطقة الشرقية بقلقيلية، والشاب أحمد أبو عرب من مخيم الأمعري في رام الله.

كما اعتقل الاحتلال الشاب يوسف الصرفندي من مخيم عين السلطان في أريحا.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال 5 مواطنين وهم: مراد جهاد طقاطقة (22 عاما)، ومعتز محمد مصطفى الشيخ (18 عاما)، ومهند محمد خليل الشيخ (18 عاما)، ومنتصر عدنان العبيات (26 عاما) وزايد محمد العبيات (46 عاما).

وفي ذات السياق، اقتحم جيش الاحتلال منزل المحرر عياش أبو عليا في بلدة بيت أمر شمال الخليل وسلمه بلاغًا أمنيًا لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.