لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية".. تعرف على بنود اتفاق السلام بين اسرائيل والامارات

القدس المحتلة / سما /

تم في البيت الأبيض الليلة الماضية، توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات، والتي لا تشمل التنازل عن الضم، أو ذكر دولة فلسطينية، بحسب وسائل الإعلام العبرية.



وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن في اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، لا يوجد أي ذكر لكلمة "دولة فلسطينية"، لكن هناك ذكر لجملة "طموحات الشعبين".



ونقلت القناة العبرية، عن رئيس الكنيست يريف لفين قوله: "في اتفاق السلام مع الإمارات، لا يوجد تنازل عن الضم وفرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية".



وبحسب قناة كان هذه هي، بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات:

- تكوين علاقات دبلوماسية، وتطبيع كامل بين البلدين.

- كل طرف يحترم سيادة الآخر، ويتم معالجة الصراعات بين البلدين بطرق السلام.

- اقامة سفارات وتبادل سفراء بين البلدين.

- التزام الدولتين باتخاذ كل الطرق لمنع الأعمال المعادية ضد الطرف الآخر.

- توقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والطيران.



ولفتت القناة العبرية، الى أنه في الاتفاق مع البحرين، تم ذكر نفس البنود، خصوصا العلاقات الدبلوماسية والتطبيع وتبادل السفراء والسفارات، والتعاون في المجالات الاقتصادية.



وأشارت الى أنه في الاتفاق مع البحرين، لم يتم كذلك الحديث عن إلغاء الضم، أو اقامة دولة فلسطينية، بل عن جهود مشتركة للتوصل الى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.