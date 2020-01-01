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حماس : المقاومة منعت الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : المقاومة منعت الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك



غزة / سما /

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن المقاومة أكدت من جديد قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال، ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن رد المقاومة هدفه صد العدوان من قبل الاحتلال على قطاع غزة، وردًا على قصف مواقع المقاومة.

وأضاف "بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر توقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها".

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