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تواصل اطلاق الصواريخ صوب مستوطنات الغلاف

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة



غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء عدة غارات على مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية، استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الواحة غرب مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة 

واستهدفت ايضا مواقع للمقاومة الفلسطينية في ودير البلح وسط القطاع. 

وقالت المصادر  أن النيران اشتعلت في الموقع  المستهدف شمال القطاع مشيرة إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت بمنازل المواطنين نتيجة تطاير الشظايا جراء القصف الشديد غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي، بدأ بمهاجمة قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، مساء يوم الثلاثاء، نحو مدينة اسدود.

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال ان عدة صواريخ سقطت فجر اليوم في مستوطنات غلاف غزة .

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