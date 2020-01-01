  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد إطلاق صواريخ من القطاع.. غانتس يعقد مشاورات أمنية بمشاركة كوخافي

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إطلاق صواريخ من القطاع.. غانتس يعقد مشاورات أمنية بمشاركة كوخافي



القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش، بيني غانتس، عقد مشاورات أمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، مساء اليوم.

وأضافت: في النهاية أصدر غانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين.

اقرا/ي ايضا: الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وأُطلقت عدة صواريخ، مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف، ما أوقع عدداً من الإصابات في صفوف المستوطنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.
 

#غانتس #الجيش الاسرائيلي #صواريخ #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

الأخبار الرئيسية

في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

0

شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

الاعلام الاسرائيلي: 13 اصابة جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

ترامب: "خمسة أو ستة بلدان" عربية ستوقع "قريبا" اتفاقات مع اسرائيل

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم