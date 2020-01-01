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"تربية بيت لحم" تقرر إغلاق ثلاث مدارس بسبب "كورونا"

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تربية بيت لحم" تقرر إغلاق ثلاث مدارس بسبب "كورونا"



رام الله /سما/

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق ثلاث مدارس، بسبب تفشي وباء "كورونا ".

وأفادت المديرية، بأنه تقرر إغلاق مدارس: ذكور يافا الأساسية في بلدة العُبيدية شرقا لمدة 48 ساعة بعد إصابة معلمة، ومدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم حتى مساء يوم الجمعة المقبل بسبب إصابة معلمة، ومدرسة ذكور الزير الثانوية شرقا لمدة 48 ساعة، بعد إصابة معلمين اثنين.

وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

#تربية بيت لحم #اغلاق مدارس #فيروس كورونا

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