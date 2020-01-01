مراقب عام الداخلية يتفقد سير الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا برفح

غزة/سما/

تفقد اللواء ماهر بنات مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة ، صباح الثلاثاء، الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة من تفشي فايروس كورونا خلال زيارته لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وشارك المراقب العام للوزارة في الجولة التفقدية عميد خالد أبو سيدو مساعد المراقب العام لشؤون القانونية والمحافظات، عقيد سائد شعبان الدهشان مدير وحدة حقوق الانسان، وعقيد رامي الطهراوي مدير التخطيط والتطوير، وعقيد حسين عدوان مدير مكتب المراقب العام برفح، ولفيف من الضباط، حيث شملت الجولة عدد من الحواجز الشرطية وقوات الأمن الوطني والشرطة العسكريةوأمن الحدود.

وفي نفس السياق، رحب رائد/ فادي عدوان مسئول نقطة "موراج"في محافظة رفح، بزيارة مكتب المراقب العام مستطرقاً في حديثه أن العمل يسير وفق خطة يتم تزويدهم بها من قبل قيادة الجهاز، مما يساعد في انجاز المهام، وتنفيذ التعليمات بشكل أفضل، وهذا مما يساعدنا في حماية المواطن.

ومن جانب آخر، شارك مقدم/ أحمد رصرص مدير مكتب هيئة التوجيه السياسي في محافظة رفح، بزيارة المراقب العام التفقدية ملقياً كلمة للطواقم العاملة في الميدان لرفع المعنويات وتحفيزهم وللإيضاح مدى أهمية دورهم في هذه المرحلة.

وتضمنت زيارة اللواء ماهر بنات في محافظة رفح قائد المنطقة الجنوبية لقوات الأمن الوطني مقدم/ معتز عيد، حيث تناولت الزيارة لأهم الاحتياجات والاشكاليات والتطلع الي سير العمل في المناطق الحدودية الجنوبية لقطاع غزة.

وفي لفته وفاء وتقدير كرم المراقب العام لوزارة الداخلية والوفد المرافق معه بعض الحواجز الشرطية وقوات الشرطة العسكرية والأمن الوطني بشهادة شكر وتقدير على دورهم الفعال والواضح في سير خطة العمل بمحاربة فايروس كورونا، وما تأتي هذه الخطوة المتواضعة الا تقديراً للطواقم العاملة لجهودهم المبذولة في الميدان.