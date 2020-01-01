"الخارجية": ارتفاع عدد وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 253 والإصابات لـ6043

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 253 حالة وفاة، والإصابات إلى 6043 إصابة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن حالات التعافي ارتفعت أيضا إلى 2052، بعد تسجيل 42 حالة تعاف جديدة في قطر.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية للمواطن شعبان ماجد، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا بالبرازيل إلى 4 حالات.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بإصابة أحد موظفي القنصلية العامة في جدة بفيروس "كورونا"، وأن وضعه الصحي مستقر ويخضع حاليا للحجر المنزلي، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 105 إصابات.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتخذت القنصلية جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفيها وأفرادها من الفيروس، وكذلك تعقيمها وإغلاقها ليوم واحد، والالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي قطر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 85 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1129، منها 99 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و8 حالات نشطة تخضع لعلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، وحالتان في العناية المركزة، فيما سجلت 42 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 1012 حالة. وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع العالقين وإجلائهم بمغادرة 3 دفعات من "الأحباب" العالقين في الوطن إلى كل من كندا، ونيكاراغوا، والسعودية، للالتحاق بأعمالهم وأسرهم ودراستهم، كما أفاد الفريق بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الولايات المتحدة الأميركية إلى أرض الوطن ظهر اليوم.