شبكة حماية الطفولة تنفذ جولة ميدانية لمتابعة عمالة الأطفال

جنين /سما/

نفذت اللجنة الميدانية الخاصة بالحد من استغلال الأطفال بالعمالة والتسول في شبكة حماية الطفولة بالتعاون مع وحدة النوع الاجتماعي في المحافظة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية للإطلاع على أوضاع الأطفال العاملين.

وشملت الجولة عدة شوارع في المدنية والكراجات. والتقى الفريق ومرشدي الطفولة بالأطفال وتم توزيع الكمامات عليهم وتوعيتهم بإجراءات السلامة في ظل جائحة كورونا، كما جرى خلال الجولة جمع البيانات لخمسة عشر طفلا تتراوح أعمارهم بين ( 10 – 17 ) عاما، ليتم متابعتهم من خلال الشركاء حسب الاختصاص لمتابعة الموضوع.

وأكدت شبكة حماية الطفولة أنها ستقوم بجولات لاحقة لمتابعة عمل الأطفال وتسولهم والحد من ظاهرة استغلالهم .