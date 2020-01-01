شاهد: اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف... واصابات في صفوف المستوطنين

القدس المحتلة /سما/

افادت سائل اعلام اسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صواريخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية.

وأوضحت المصادر الاسرائيلية، ان صفارات الانذار دوت في عسقلان وأسدود، مشيرة الى أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية بعد إنطلاق صفارات الإنذار.

أشارت المصادر الاسرائيلية، الى أنه تم وقوع اضرار بمتجر في اسدود.

وذكر موقع مفزاك درومي، الاسرائيلي، إنه تم نقل 3 مصابين بشظايا الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة و إصابتين بالهلع في مستوطنة أسدود.

يتبع...