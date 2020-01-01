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غزة: هيئة المعابر تصدر تنويهاً "مهماً" بخصوص التسجيل الإلكتروني للسفر

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة المعابر تصدر تنويهاً "مهماً" بخصوص التسجيل الإلكتروني للسفر



غزة /سما/

أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً "مهماً"، بخصوص التسجيل الإلكتروني للسفر.

وقالت الهيئة في بيان صحفي،  "تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين الكرام، بأن رابط التسجيل الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه اليوم، هو لتسجيل المواطنين الجُدد الذين لم يسبق لهم التسجيل في مكتب (أبو خضرة) بمدينة غزة، علماً بأن المواطنين المسجلة أسماؤهم مسبقاً ما زال تسجيلهم قائماً، ولا داعي لإعادة التسجيل مرة أخرى".

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وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، أعلنت عن استئناف التسجيل لسفر الحالات الإنسانية في اتجاه المغادرة عبر معبر رفح البري إلكترونياً؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتلبية حاجاتهم، في ظل استمرار إغلاق مكتب التسجيل بسبب جائحة كورونا.

ونوهت الهيئة إلى أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية، طوّرت نظاماً إلكترونياً شاملاً للتسجيل للسفر، يتضمن كافة الخدمات: (تسجيل، إلغاء تسجيل، تأجيل سفر، إضافة مرافقين، طلبات استعجال.. وغيره).

#غزة #معبر رفح #الهيئة العامة للمعابر والحدود #الداخلية بغزة #التسجيل الإلكتروني للسفر #قطاع غزة

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