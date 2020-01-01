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إدارة سجن "جلبوع" تقمع الأسرى في قسم 5

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجن "جلبوع" تقمع الأسرى في قسم 5



رام الله /سما/

قمعت إدارة السجون الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الأسرى القابعين بقسم 5 في سجن جلبوع، ونقلتهم للزنازين الانفرادية.

وأفادت عائلات عدد من الأسرى في سجن جلبوع لـ القدس دوت كوم، أنه فور انتهاء زيارتهم الأولى لابنائهم منذ شهر آذار الماضي، اقتحمت الإدارة القسم كعقاب وانتقام من أسراه البالغ عددهم 90، بعد رفضهم اخلاء القسم بذرائع وحجج واهية.

وطالت عملية العزل والعقاب في الزنازين الانفرادية جميع الأسرى بما فيهم ممثلهم علاء فريحات، والأشقاء زكريا وجبريل وداود الزبيدي، ومنتصر أبو غليون ومحمد عقل وشادي العموري.

وعبرت عائلات الأسرى، عن قلقها الشديد على مصير ابنائها في ظل الحملات القمعية المستمرة التي تهدف لتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من كافة حقوقهم، مطالبةً الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الانسان، التدخل ومتابعة ما يجري في السجن.

#السجون الاسرائيلية #سجن جلبوع #اسرى

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