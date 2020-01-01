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غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة ويتوقع تصعيدا في غزة الشهر المقبل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة ويتوقع تصعيدا في غزة الشهر المقبل



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد اندلاع مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، عقب توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى، وقال إن يتوقع تصعيدا في قطاع غزة المحاصر، خلال الشهر المقبل.

وقال غانتس إن على إسرائيل استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، والعمل على تجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وذلك في إحاطة قدمها غانتس للصحافيين، بينما يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتوقيع اتفاقيتي تحالف مع الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية يستضيفها البيت الأبيض.

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