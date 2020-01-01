الإغاثة الزراعية تنهي تدريبا على كفاءة الري لمزارعي كفر الديك

رام الله /سما/

أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) تدريبا في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، على كفاءة الري للمزارعين المستفيدين من مشروع "حماية حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" الممول من مقاطعة فالنسيا الاسبانية.

يشار الى ان هذا المشروع ينفذ من قبل الإغاثة الزراعية العضو في مجموعة العمل المكونة من جمعية التنمية من أجل السلام الاسبانية ACPP، ومجموعة الهيدرولوجيين، ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة .

وجاء التدريب الذي اشرف عليه الخبير صادق عودة ومشرف المشروع محمود القاضي كجزء من المشروع الذي شمل تركيب أسيجة لأراضي 18 مزارعا مستفيدا بهدف حمايتها من اعتداءات المستوطنين والحيوانات البرية.