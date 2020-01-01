  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإغاثة الزراعية تنهي تدريبا على كفاءة الري لمزارعي كفر الديك

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) تدريبا في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت، على كفاءة الري للمزارعين المستفيدين من مشروع "حماية حقوق السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" الممول من مقاطعة فالنسيا الاسبانية.

يشار الى ان هذا المشروع ينفذ من قبل الإغاثة الزراعية العضو في مجموعة العمل المكونة من جمعية التنمية من أجل السلام الاسبانية ACPP، ومجموعة الهيدرولوجيين، ومركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة .

وجاء التدريب الذي اشرف عليه الخبير صادق عودة ومشرف المشروع محمود القاضي كجزء من المشروع الذي شمل تركيب أسيجة لأراضي 18 مزارعا مستفيدا بهدف حمايتها من اعتداءات المستوطنين والحيوانات البرية.

#الاغاثة الزراعية

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : سنسحب الجوازات والهويات من الفلسطينيين الذين دخلوا تحت سقف اوسلو ونطردهم

ترامب للفلسطينيين: التطبيع أو العزلة.. "كل من يدعمهم ويمدهم بالمال سينضم"

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وهنية: فتح وحماس وكافة الفصائل في خندق واحد

555

مدير عمليات الاونروا بغزة"شمالي" يوزع بنفسه المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينين

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...