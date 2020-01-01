وزير خارجية اسرائيل يدعو الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات

القدس المحتلة /سما/

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك قبيل توقيع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتفاقيتي التطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في واشنطن.



وقال أشكنازي خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اليوم الاثنين، "أدعو القيادة الفلسطينية إلى الاعتراف بالواقع، وإظهار المسؤولية والقيادة كما فعل قادة الإمارات بالعودة إلى طاولة المفاوضات".



وأضاف "أعتقد أن الاتفاق سيساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وأن الاتفاق يعزز الفهم بأن الوقت قد حان للمضي قدمًا، وأنه يجب "أن لا نبقى عالقين في الماضي".



ويستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هذه الأثناء مراسم توقيع اتفاقيات تطبيع علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.



وكانت إسرائيل قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لنفس الاتفاق مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.



يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.