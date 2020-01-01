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الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية



الخليل /سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كافة مداخل الطرق الفرعية المؤدية إلى قرى وخرب مسافر يطا بالسواتر الترابية.

وافاد منسق لجان الحماية والصمود في يطا فؤاد العمور، بأن قوت الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية كافة الطرق الفرعية المؤدية الى قرى وخرب ومسافر يطا، والتي تقع على الخط الالتفافي " 60".

وأوضح أن هذه الاغلاقات تأتي تزامنا مع تفعيل لجان المقاومة الشعبية والصمود أنشطتها في كافة الميادين والقرى والمسافر والخرب في محافظة الخليل.

وأشار الى أن جرافات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية الى منطقة بيرين شرق الخليل، وصولا الى مسافر يطا.

#قوات الاحتلال #مسافر يطا

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