  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النيابة بغزة تعلن تشديد إجراءاتها بحق المخالفين وعقوبات تصل لسنتين حبس

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة بغزة تعلن تشديد إجراءاتها بحق المخالفين وعقوبات تصل لسنتين حبس



غزة /سما/

أعلنت النيابة العامة في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها بحق المخالفين لحالة الطوارئ في ضوء تفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم النائب العام بغزة، زياد النمرة، خلال مؤتمر صحفي: نعلن للكافة أننا ستبدأ إعتباراً من اليوم بتشديد إجراءاتها بحق المخالفين للتعليمات والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة وفي مقدمتها إرتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، وعدم التجمهر أو الإختلاط، ومخالفة حظر التجوال، و فتح المحال أو المؤسسات في غير الأوقات المسموح بها، والإحتكار ورفع الأسعار، و بث الشائعات، وغير ذلك من القرارات المعلنة بالخصوص.

وأضاف: لقد أصدرنا توجيهاتنا لجهات الإختصاص، وتكليف المباحث العامة، ووحدتها المستحدثة بشأن ملاحقة تفشي وباء كورونا، التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية، للقيام باجراءاتها نحو تنفيذ ما جاء في هذا التصريح، وملاحقة المخالفين.

وشدد النمرة، على أن النيابة ستطالب بإيقاع عقوبات قاسية بحق من يكرر المخالفة والتي يصل إلى الحبس مدة سنتين، وغرامة ألفي دينار، استناداً لقانون الصحة العامة والقوانين العقابية الأخرى.

وأردف أن إجراءاتنا تهدف إلى تطبيق أحكام القانون، وتعقب مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم قانوناً، للحفاظ على الإستقرار المجتمعي، وتحقيق الردع العام.

وتابع "نؤكد مجدداً أن مخالفة الأفراد أو المؤسسات للتعليمات، والقرارات الحكومية، وخاصة المتعلقة بالسلامة العامة ومنع تفشي الوباء، سوف يضعهم تحت طائلة المسئولية القانونية والجزائية".

وأضاف "نؤكد أن الظروف الحالية التي يمر بها قطاعنا الحبيب، لا يمكن أن تثنيها عن القيام بواجباتها بملاحقة الجريمة ومرتكبيها؛ فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءاتها بكل حزم و صرامة بحق كل المخالفين للقانون، والمستغلين للوضع الراهن".

#غزة #النيابة العامة #تشديد الاجراءات #حالة الطوارئ #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

الأخبار الرئيسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وهنية: فتح وحماس وكافة الفصائل في خندق واحد

555

مدير عمليات الاونروا بغزة"شمالي" يوزع بنفسه المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينين

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

الصحة: 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و455 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

860x484 (1)

أمريكا تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل و3 دول عربية ..