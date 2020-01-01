  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وهنية: فتح وحماس وكافة الفصائل في خندق واحد

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وهنية: فتح وحماس وكافة الفصائل في خندق واحد



رام الله /سما/

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، اليوم الثلاثاء.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، الذي جاء أثناء لقاء هنية والوفد المرافق له بسفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور وقيادة حركة فتح على الساحة اللبنانية، في مقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة بيروت، عن دعمه ومباركته لجميع الجهود التي تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات ضد قضيتنا الوطنية وجميع الخطوات الراهنة التي تهدف لتصفية قضيتنا وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة.

وأكد هنية أن هذا الاجتماع يبعث برسالة وحدة وصمود ورفض لكل مشاريع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد، ولن يسمحوا بأن تكون القضية الفلسطينية جسرا للاعتراف والتطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوقنا الوطنية وقدسنا وحق العودة.

وشكر الرئيس على ثقته الكبيرة بجميع الفصائل ومباركته لجميع الخطوات الوحدوية، وقال إن "هذه ثقة نعتز جميعا بها، ونشكر سيادتكم عليها".

وأكد هنية أن اجتماع الأمناء العامين ما كان ليحصل لولا الموقف الداعم للرئيس محمود عباس، لافتاً إلى أهمية هذا الموقف.

واشاد هنية بخطاب الرئيس خلال الاجتماع ودعمه المسبق واللامحدود للقرارات المنبثقة عن اللقاء، وتلك التي سيتم اعتمادها لاحقاً.

#الرئيس عباس #اسماعيل هنية #حماس #فتح #صالح العاروري #أشرف دبور

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: يتضمن رسالة من محمد الضيف.. كتائب القسام تنشر كليب «قصد السبيل»

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا

الملك عبد الله الثاني يعرض سيارته للبيع.. بهذا السعر (شاهد)

صحيفة اسرائيلية: هل سنكون أمام براغماتية فلسطينية بعد انقضاء جيل منظمة التحرير؟

العدو لن يقبل بغزة مسلحة.. النخالة: اجتماع الأُمناء العامين عُقد بسبب الحاجة إلى مقاربات جديدة

مجلس الوزراء يناقش "تهافت التهافت".. واشتيه يحذر من العودة لإجراءاتٍ لا يريدها أحد..!

محدث: ميلادينوف ينفي تقرير إسرائيلي بشأن العلاقات مع الأردن

الأخبار الرئيسية

555

مدير عمليات الاونروا بغزة"شمالي" يوزع بنفسه المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينين

"التعليم بغزة": جهزنا خطط استئناف الدراسة والقرار النهائي للجنة الحكومية...

الصحة: 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و455 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

860x484 (1)

أمريكا تنظر لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل و3 دول عربية ..

65006

إسرائيل: السفينة الحربية البريطانية في خدمة حماس وللأسف القسام سبقنا