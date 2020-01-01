مدير عمليات الاونروا بغزة"شمالي" يوزع بنفسه المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينين

غزة / سما/

شارك مدير شؤون الأونروا في غزة السيد ماتياس شمالي فرق التوزيع في إيصال المساعدات الغذائية للاجئين في الحجر الصحي في منازلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة . ي

وقال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان موظفيها وعلى راسهم مدير العمليات "ماتياس شمالي" يواصلون توصيل المساعدات الغذائية للاجئين في منازلهم، بعد توقف لفترة قصيرة من الزمن بعد أن أصدرت السلطات المحلية تعليمات بفرض قيود على الحركة في قطاع غزة بسبب تأكيد حالات إصابة بفيروس كوفيد 19 محليًا.

واضاف ابوحسنه "منذ 10 سبتمبر، تلقت أكثر من 3000عائلة في الحجر الصحي طرودهم الغذائية الكاملة في منازلهم" موضحا "تخطط الأونروا لطرح هذا النهج المعدل على نطاق أوسع للوصول إلى جميع اللاجئين الذين ينتظرون الحصول على المساعدة الغذائية، علما أن توزيع الطرود الغذائية يعد أولوية قصوى لدعم جميع الأسر في وقت قصير".

وتابع " بمجرد اكتمال هذه المرحلة، ستقوم الأونروا باستكمال الجزء المتبقي من المواد الغذائية لجميع العائلات اللاجئة المستحقة".