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"العمل بغزة" تتحدث عن مستفيدي منحة "كورونا" الأعزاب وأعدادهم

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل بغزة" تتحدث عن مستفيدي منحة "كورونا" الأعزاب وأعدادهم



غزة /سما/

قال وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك، مساء اليوم الثلاثاء، إن رابط وزارة العمل كمتضررين من الجائحة سجل 138 ألف اسم وحصل على 20 ألف اسم من المؤسسات المختلفة سواء رسمية وغير رسمية، فبلغ العدد 158 ألف.

وقال السماك، في تصريحات صحفية: عندما نعلن عن 70 ألف اسم سيستفيد من منحة متضرري "كورونا" سيكون هناك عدد لا بأس به من المحتجين، مع ازدياد نسبة البطالة، وفي ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأوضح، أنه تم اختيار 70 ألف اسم من ضمن 158 ألف بمعنى أن حوالي 88 ألف لم يستفيدوا، متابعاً: هناك لجنة مشكلة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاتصالات اجتهدنا ووضعنا معايير واضحة أن نصل إلى أكبر فئة من الشباب الذين كانوا يعملون قبل جائحة "كورونا" باليومية، وهؤلاء يمثلون 69% من القطاع الاقتصادي في قطاع غزة.

وتابع "صنفنا المسجلين وفق 8 قطاعات، قطاع التجارة بنسبة 26%، والصحة والتعليم والخدمات 25%، قطاع الانشاءات 14%، والنقل والمواصلات 11%، قطاع الزراعة 7%، والمطاعم والفنادق 10%.

وأردف "60% من الفئات المسجلة هي من الشباب ما بين 19 إلى سن 30 فكان تركيزنا على فئة الشباب".

وأضاف، هناك احتجاج على المستفيدين الأعزاب واحتجاجهم منطقي وصحيح، لكن عندما نحلل البيانات الموجودة ستجد أن 26% من المسجلين على قاعدة البيانات من الأعزاب، فنضطر إلى الاهتمام بهذا المعيار.

وقال: لم نعطي كل الأعزاب المسجلين، بل أعطينا حوالي 21% فقط من عدد الإجمالي للأعزاب المسجلين، وهؤلاء أغلبهم يعمل في الأعمال المتفرقة، وركزنا على من يمارس أعمال غير منظمة واجتهدنا أن نصل إلى الفئات الأكثر هشاشة.

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