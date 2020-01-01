وزير العمل: صرف مساعدات نقدية جديدة لمتضرري "كورونا" قبل نهاية الشهر

رام الله /سما/

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، أنه سيتم خال الأيام القليلة المقبلة صرف دفعات جديدة من المساعدات النقدية للمتضررين من جائحة "كورونا"، موضحاً بأن هذه دفعة كبيرة جداً من البنك الدولي لـ 68 ألف عامل ستدفع بقيمة 700 شيكل لكل مستفيد.

وأوضح أبو جيش في حديث لإذاعة "الرابعة" المحلية، أن تلك الدفعات ستكون كل أسبوعين وكل دفعة تتكون من 10 الاف عامل، حيث تم اخذ القطاعات المتضررة كالسياحة والخدمات والانشاءات والتعليم والتعليم الخاص ونحن الان في طور الفحص والتدقيق لكيفية صرف المساعدات.

وأشار إلى أن الاسماء تم اعتمادها بناءاً على قاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي وتمت الإضافة عليها بمجموعة من الأسماء من خلال بعض المؤسسات الاخرى والان يتم فرزها على أساس أن المستفيد لا يأخذ راتب او اشباه راتب، وأن يكون المستفيد من عمال السوق المحلي وان لا يكون استفاد من اي منحة قدمت سواء من وزارة العمل او التنمية الاجتماعية.