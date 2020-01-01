داخلية غزة تنشر مهام المباحث بمتابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال

غزة /سما/

نشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية، في كل محافظات غزة.

وجاءت النشرة كالتالي:

محافظة شمال غزة

- توقيف 25 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال.

- إغلاق محلات وبسطات، وتوقيف 37 من أصحابها الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

محافظة غزة

مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:

- توقيف 8 من أصحاب المحلات المخالفة لقرار حظر التجوال.

- إغلاق 30 محلاً تجارياً مخالفاً.

- توقيف 23 مواطناً اخترقوا قرار حظر التجوال، ولم يلتزموا بالإجراءات.

المحافظة الوسطى

مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:

- توقيف 11 مواطناً خالفوا تعليمات حظر التجوال خلال ساعات الليل.

- توقيف عدد من أصحاب المولات الكبرى استقبلوا أعداداً من المواطنين، وتحرير تعهدات لمنع تكرار المخالفة.

- إغلاق محل غير ملتزم بتعليمات حظر التجوال.

محافظة خانيونس

مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:

- توقيف 7 مواطنين غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة، وتحرير تعهدات بحقهم.

- إغلاق 15 محلاً وبسطة مخالفة للتعليمات.

- إنهاء 25 تجمعاً لمواطنين غير ملتزمين بقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.

- إغلاق 3 مطاعم شعبية إغلاقاً تاماً في منطقة "معن" المحظور التجوال فيها.

محافظة رفح

مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:

- توقيف 16 مواطناً كسروا حظر التجوال، وتجمعوا خلال ساعات المساء، ولم يلتزموا بوسائل الوقاية.