داخلية غزة تنشر مهام المباحث بمتابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال

نشرت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية، في كل محافظات غزة.
وجاءت النشرة كالتالي:
محافظة شمال غزة
- توقيف 25 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال.
- إغلاق محلات وبسطات، وتوقيف 37 من أصحابها الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.
محافظة غزة
مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:
- توقيف 8 من أصحاب المحلات المخالفة لقرار حظر التجوال.
- إغلاق 30 محلاً تجارياً مخالفاً.
- توقيف 23 مواطناً اخترقوا قرار حظر التجوال، ولم يلتزموا بالإجراءات.
المحافظة الوسطى
مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:
- توقيف 11 مواطناً خالفوا تعليمات حظر التجوال خلال ساعات الليل.
- توقيف عدد من أصحاب المولات الكبرى استقبلوا أعداداً من المواطنين، وتحرير تعهدات لمنع تكرار المخالفة.
- إغلاق محل غير ملتزم بتعليمات حظر التجوال.
محافظة خانيونس
مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:
- توقيف 7 مواطنين غير ملتزمين بإجراءات السلامة العامة، وتحرير تعهدات بحقهم.
- إغلاق 15 محلاً وبسطة مخالفة للتعليمات.
- إنهاء 25 تجمعاً لمواطنين غير ملتزمين بقرارات حظر التجوال ومنع التجمعات.
- إغلاق 3 مطاعم شعبية إغلاقاً تاماً في منطقة "معن" المحظور التجوال فيها.
محافظة رفح
مهام المباحث العامة بالشرطة في متابعة المخالفين لقرارات حظر التجوال، خلال 24 ساعة الماضية:
- توقيف 16 مواطناً كسروا حظر التجوال، وتجمعوا خلال ساعات المساء، ولم يلتزموا بوسائل الوقاية.