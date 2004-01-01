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صحيفة اسرائيلية: البحرين ألغت مقاطعة "إسرائيل" منذ 15 عاماً

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية: البحرين ألغت مقاطعة "إسرائيل" منذ 15 عاماً



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه لا يتعين على البحرين إلغاء قانونها الذي يفرض مقاطعة "إسرائيل" قبل التوقيع اليوم على اتفاق السلام، لأنها فعلت ذلك بالفعل قبل 15 عاماً.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن البحرين، ألغت رسميا مقاطعتها لإسرائيل منذ حوالي 15 عاما، بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004.

وقال وزير المالية البحريني آنذاك أحمد بن محمد آل خليفة في سبتمبر 2005 إن "البحرين تدرك الحاجة إلى سحب المقاطعة الأولية ضد "إسرائيل" وتعمل على تطوير الوسائل لتحقيق ذلك".

وكانت البحرين وخمس دول خليجية أخرى، بما في ذلك الإمارات، توقفت عن فرض المقاطعات في مرحلتها الثانية والثالثة لإسرائيل في سبتمبر 1994، لكنها استمرت في تجنب الاتصالات المباشرة معها.

ومع ذلك، بدأ المسؤولون في المنامة العمل على إزالة بعض القواعد واللوائح التي تحجب التفاعلات الرسمية مع "إسرائيل"، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، صباح الاثنين، مع وزير التعاون الإقليمي "الإسرائيلي" أوفير أكونيس، واتفقا على عقد اجتماع لمزيد من التعاون بين وزارتيهما".

#اسرائيل #البحرين

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