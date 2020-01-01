"المباحث العامة" تُوقف 127 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال بمحافظات غزة

غزة /سما/

أوقفت المباحث العامة بالشرطة – خلال الـ 48 ساعة الماضية - عددًا من المواطنين المخالفين لقرارات حظر التجوال، وإجراءات السلامة والوقاية، التي فرضتها وزارة الداخلية في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال عمل المباحث العامة على الحواجز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إلى جانب جولات ميدانية برفقة شرطة المراكز، وقوات التدخل وحفظ النظام، لتطبيق قرارات وإجراءات حظر الحركة والتجوال.

وفي التفاصيل، أوقف قسم مباحث الرمال، أمس الإثنين، ثمانية مواطنين خالفوا القرارات والتعليمات الخاصة بإغلاق المحلات بمدينة غزة، وقاموا بفتحها أثناء فترة حظر التجوال.

كما أوقف قسم مباحث الزيتون 23 مواطنًا مخالفاً لإجراءات السلامة خلال فترة حظر التجوال، وأغلق 30 محلاً تجاريًا مخالفًا، فتحت أبوابها خلال الفترة المسائية التي تشهد حظر التجوال.

وأوضحت المباحث العامة أنه تم إحالة الموقوفين لمفتش تحقيق الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي محافظة الشمال، أوقفت المباحث العامة بالتعاون مع شرطة المراكز، 25 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال، إلى جانب 37 آخرين من أصحاب المحلات والبسطات في مناطق المحافظة، الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

وفي رفح، أوقفت شرطة المحافظة 16 مواطناً كسروا حظر التجوال، وتجمعوا خلال ساعات المساء التي تشهد حظراً للتجوال، ولم يلتزموا بوسائل الوقاية.

أما في خانيونس، فقد أوقفت مباحث شرطة "معن" سبعة مواطنين غير ملتزمين بإجراءات السلامة المفروضة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

كما أغلقت المباحث 15 محلاً وبسطة غير ملتزمة بتعليمات السلامة، وأنهت 25 تجمعاً لمواطنين في عدة أماكن بالمحافظة.

وأغلقت المباحث بـ "معن"، ثلاثة مطاعم شعبية إغلاقاً تاماً، في ظل تصنيف المنطقة بالحمراء؛ نظراً لانتشار الوباء فيها، كما أزالت جميع البسطات المتواجدة حول عيادة "الأونروا" فيها؛ لمنع التجمع والازدحام.

وفي المحافظة الوسطى، أوقفت المباحث العامة بالنصيرات 11 مواطناً خلال ساعات الليل لمخالفتهم تعليمات حظر التجوال في المحافظة، وأحالتهم للجهات المختصة لأخذ المقتضى القانوني.

في سياق متصل، أغلقت المباحث العامة بالنصيرات، أحد المحلات، وأوقفت عدداً من أصحاب المولات الكبرى بالمحافظة، وذلك لعدم التزامهم بقرار الإغلاق، واستقبالهم أعداداً من المواطنين.

وبيّنت المباحث، أنه تم توقيف المخالفين لعدة ساعات، وحررّت بحقهم تعهدات لإلزامهم بالعمل بنظام التوصيل المنزلي "الديلفري"؛ حفاظاً على سلامة المواطنين .

وتواصل قوات الشرطة العمل على منع تجمعات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات؛ وأية مخالفات للقرارات والإجراءات المفروضة؛ حفاظاً على السلامة العامة، ولمحاصرة انتشار الفيروس.

وتُهيب الشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الفردية، ومزيد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بها؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.