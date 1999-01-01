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الأمن الموريتاني يفرق مظاهرة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الموريتاني يفرق مظاهرة مناهضة للتطبيع مع إسرائيل



نواكشوط /سما/ (د ب أ)

قامت قوات الأمن الموريتانية في العاصمة نواكشوط اليوم الثلاثاء بتفريق وقفة لنشطاء موريتانيين احتجاجا على قيام بعض الدول العربية بالتطبيع مع اسرائيل.

وقامت وحدة من قوة مكافحة الشغب بطرد المحتجين وتفريقهم بالقوة من أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة حيث تجمعوا احتجاجا على التطبيع وتنديدا بالدور الأمريكي في إقامة دول عربية لعلاقات مع " الكيان الغاصب" .

وقالت "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة المساندة لفلسطين"، إنها نظمت الوقفة وستتبعها بوقفات أخرى للتعبير عن رفض واستنكار اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وأكد المتظاهرون، من خلال لافتات رفعوها، استمرارهم في التظاهر والاحتجاج ضد كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وأقام نظام الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع علاقات مع إسرائيل في 1999 وقطعت في عهد ولد عبد العزيز في 2009 إثر العدوان على غزة .

#الأمن الموريتاني #تطبيع مع اسرائيل

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