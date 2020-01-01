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محافظ سلفيت يعلن تسجيل47 اصابة جديدة

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يعلن تسجيل47 اصابة جديدة



سلفيت /سما/

أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل تسجيل47 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاصابات بالمحافظة موزعة كالاتي:
38 إصابة في زيتا جماعين التابعه اداريا لنابلس وصحيا وتربويا لسلفيت وللاسف فان هذه الاعداد الكبيره نتاج الاعراس .

5 اصابات في سلفيت لمخالطين
3 قراوة بني حسان
1 مرده
وبناء على ذلك قرر:
1- إغلاق قراوة بني حسان لمدة 48 ساعة كي يتسنى للطب الوقائي والامن حصر المخاطين وسحب العينات .
2- إغلاق كافة الطرق المؤدية الى زيتا جماعين المحاذية لاراضي المحافظة ويحظر على اهلنا في زيتا دخول المحافظة حتى اشعار اخر.
3- يلتزم كافة المخالطين بالحجر في منازلهم وكذلك يلتزم المصابين بالعزل .
4- على كافة جهات الاختصاص التفتيش على الافراد والمحلات والمنشآت وايقاع اقصى المخالفات بحق مخترقي القانون والتعليمات والاجراءات الوقائية.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا

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