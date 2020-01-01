محافظ سلفيت يعلن تسجيل47 اصابة جديدة

أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل تسجيل47 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وأضاف أن الاصابات بالمحافظة موزعة كالاتي:
38 إصابة في زيتا جماعين التابعه اداريا لنابلس وصحيا وتربويا لسلفيت وللاسف فان هذه الاعداد الكبيره نتاج الاعراس .
5 اصابات في سلفيت لمخالطين
3 قراوة بني حسان
1 مرده
وبناء على ذلك قرر:
1- إغلاق قراوة بني حسان لمدة 48 ساعة كي يتسنى للطب الوقائي والامن حصر المخاطين وسحب العينات .
2- إغلاق كافة الطرق المؤدية الى زيتا جماعين المحاذية لاراضي المحافظة ويحظر على اهلنا في زيتا دخول المحافظة حتى اشعار اخر.
3- يلتزم كافة المخالطين بالحجر في منازلهم وكذلك يلتزم المصابين بالعزل .
4- على كافة جهات الاختصاص التفتيش على الافراد والمحلات والمنشآت وايقاع اقصى المخالفات بحق مخترقي القانون والتعليمات والاجراءات الوقائية.