محافظ سلفيت يعلن تسجيل47 اصابة جديدة

سلفيت /سما/

أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل تسجيل47 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الاصابات بالمحافظة موزعة كالاتي:

38 إصابة في زيتا جماعين التابعه اداريا لنابلس وصحيا وتربويا لسلفيت وللاسف فان هذه الاعداد الكبيره نتاج الاعراس .



5 اصابات في سلفيت لمخالطين

3 قراوة بني حسان

1 مرده

وبناء على ذلك قرر:

1- إغلاق قراوة بني حسان لمدة 48 ساعة كي يتسنى للطب الوقائي والامن حصر المخاطين وسحب العينات .

2- إغلاق كافة الطرق المؤدية الى زيتا جماعين المحاذية لاراضي المحافظة ويحظر على اهلنا في زيتا دخول المحافظة حتى اشعار اخر.

3- يلتزم كافة المخالطين بالحجر في منازلهم وكذلك يلتزم المصابين بالعزل .

4- على كافة جهات الاختصاص التفتيش على الافراد والمحلات والمنشآت وايقاع اقصى المخالفات بحق مخترقي القانون والتعليمات والاجراءات الوقائية.