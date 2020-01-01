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اغلاق 3 مدارس في الخليل لمدة 5 أيام بسبب كورونا

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اغلاق 3 مدارس في الخليل لمدة 5 أيام بسبب كورونا



الخليل /سما/

قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، اليوم الثلاثاء، إغلاق ثلاث مدارس في محافظة الخليل، لمدة خمسة أيام، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ البكري في بيان، أنه بعد التشاور مع اللجنة الطبية وتوصية لجنة متابعة المدارس في ظل انتشار الفيروس، تقرر اغلاق المدارس التالية: مدرسة شهداء دورا الاساسية، ومدرسة الشهيد عبد العزيز الرجوب، ومدرسة السعدية الاساسية، حتى صباح الأحد المقبل، حتى يتسنى للطواقم الطبية حصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.

#محافظ الخليل #جبرين البكري

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