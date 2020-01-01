الصحة: 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و455 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات و888 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و455 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي، إن حالات الوفاة هي لمواطنة (66 عاما) من تفوح، ومواطنة (60 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، ومواطنة (70 عاما) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إصافة إلى سيدة من سلوان، وسيدة من رأس العامود، ومواطن من حي أم ليسون في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة في فلسطين بلغت 888 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 230 إصابة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين، وتوزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (68)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (190)، جنين (105)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (1)، سلفيت (25)، طولكرم (30)، قطاع غزة (79)، ضواحي القدس (130)، مدينة القدس (230 خلال يومين).

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة بلغت 455 حالة، سجلت في: محافظة الخليل (200)، محافظة طولكرم (8)، محافظة بيت لحم (114)، محافظة طوباس (10)، محافظة سلفيت (6)، مدينة القدس (57)، قطاع غزة (60).

ولفتت إلى استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين، مناشدة جمهور المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وتابعت وزيرة الصحة أن الخروج من "كورونا" بأقل الخسائر، يتطلب الالتزام التام من جمهور المواطنين، وعدم الاستهانة بالمرض، مؤكدة أن الاستهتار وإهمال إجراءات السلامة والوقاية سيؤدي إلى مزيد من الإصابات والوفيات.

وشددت على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، وتجنب المناسبات الاجتماعية، وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري، واستخدام المعقمات الكحولية.

ولفتت إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.