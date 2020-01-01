دوري السلة: قلنديا يعود للصدارة ومنافسة مشروعة لارثوذكسي رام الله وابداع وبيت ساحور

رام الله / سما /

عادت الصدارة لمركز قلنديا من جديد بعد ان فقدها مدة اسبوع لمصلحة ارثوذكسي رام الله الذي لعب مباراة أكثر، قبل لقاء الاحد حيث حقق مركز قلنديا الفوز على ارثوذكسي بيت ساحور في اللقاء المؤجل بينهما بنتيجة 82 نقطة مقابل 71 ضمن دوري جوال بكرة السلة، وكان فريق ارثوذكسي رام الله حقق الفوز هو الاخر على نادي بيرزيت بنتيجة 73-58 في اللقاء الذي جمعهما الاحد على صالة ماجد اسعد بالبيرة فيما جرت مباراة قلنديا وبيت ساحور على صالة ابو عمار الشبابية ببيت لحم.

وبالعودة لمباريات دوري جوال فقد حقق فريق ارثوذكسي رام الله فوزا مستحقا على نادي بيرزيت ليبقى فريق رام الله منافسا بقوة على اللقب ضمن المربع الذهبي " الفاينل فور" ليبقى ضاغطا على المقدمة التي يتصدرها فريق قلنديا فيما المنافسة على اشدها بين الرباعي "قلنديا ورام الله وارثوذكسي بيت ساحور وابداع" من اجل اللقب والمراكز الترتيبية فيه قبل الوصول للفاينل فور الذي سيكون فيه اللعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث.

فريق ارثوذكسي رام الله حقق المطلوب في اللقاء ونجح في زيادة نقطتين جديديتين لنقاطه بالجدول ، فيما حقق مركز قلنديا المطلوب بعدما لعب مباراتين مهمتين في الدوري مع فريقين من المربع الذهبي وهما ابداع وبيت ساحور واستطاع الفوز بهما واعادة الصدارة له بعد خسارتها مدة اسبوع بفضل تفوق فريق ارثوذكسي رام الله عليه بزيادة لعب مباراة لتعود الامور لما كانت عليه سابقا بعد فوز قلنديا على ابداع اولا بنتيجة 88-76 قبل ان يعود فريق قلنديا للفوز على ارثوذكسي بيت ساحور 82-71 ليقبض على الصدارة .

سجل لفريق قلنديا سليم سكاكيني 25 نقطة و28 ريباوند واينار عودة 17 نقطة وكيفن حبش 13 نقطة وادهم عبد القادر 10 نقاط منها 3 ثلاثيات ، فيما سجل لبيت ساحور وسيم مسك 15 نقطة وجاك صابات 15 نقطة منها ثلاثيتين وسجل ماهر قسيس 14 نقطة.

وفي مباراة ارثوذكسي رام الله وبيرزيت سجل قصي عناني 27 نقطة منها ثلاثية و24 ريباوند، وسجل محمد الشرخ 17 نقطة و40 ريباوند وعلي سلمان 13 نقطة ، فيما سجل لبيرزيت وسيم يعيش 25 نقطة منها ثلاثيتين ومصطفى ياسر 18 نقطة .

وكان حقق فريق ابداع فوزا مستحقا على ارثوذكسي بيت جالا بنتيجة 88-76 ، سجل احمد بلبيسي 31 نقطة منها 4 ثلاثيات من اصل 7 محاولات، وعمار قشطة 19 نقطة وعاصم عدوان 17 نقطة فيما سجل لبيت جالا ابراهيم حبش 21 نقطة منها ثلاثيتنان ومحمد عناني 15 نقطة.

وكان فاز فريق ارثوذكسي بيت ساحور على نادي بيرزيت 20-0 وكذلك فوز قلنديا على ارثوذكسي بيت لحم 20-0 وفوز ارثوذكسي رام الله على تراسنطا بيت حنينا 20-0 ، ويتبقى مباراتين من عمر الدوري قبل الوصول للفاينل فور .

ونذكر بترتيب الفرق حيث يتصدر الترتيب قلنديا برصيد 27 نقطة ويليه ثانيا ارثوذكسي رام الله برصيد 25 نقطة وفي المركز الثالث ابداع الدهيشة 22 نقطة ورابعا ارثوذكسي بيت ساحور برصيد 21 نقطة مع بقاء مباراتين له ولابداع مباراة ايضا .

كل الشكر لشركة جوال الراعي الحصري والدائم لدوري جوال منذ سنوات عدة،تتصدى فيها جوال لرعاية الدوري في محافظات غزة والضفة لتكون في مقدمة الشركات التي ترعى وتساند وتدعم الرياضة الفلسطينية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص.