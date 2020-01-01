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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لاقتحام مركزي الخميس المقبل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لاقتحام مركزي الخميس المقبل



القدس المحتلة / سما /

اقتحم 69 مستوطنا بينهم 13 طالبا يهوديا، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، اليوم الثلاثاء، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط دعوات لاقتحام مركزي الخميس المقبل.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالأقصى، وتحديدا في الجهة الشرقية منه.

وفي السياق، دعا "اتحاد منظمات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك، الخميس المقبل، قبيل حلول رأس السنة العبرية الجديدة.

#المستوطنين #المسجد الأقصى

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