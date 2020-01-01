مجدلاني يطلع منسق "أوتشا" على صورة الوضع الإنساني والاجتماعي في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، منسق الشؤون الإنسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" جيمي مجولدريك، على صورة الوضع الإنساني والاجتماعي في فلسطين جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

واستعرض مجدلاني لدى استقباله مجولدريك، في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، الذي يغادر فلسطين بعد انتهاء فترة عمله، الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، لتعزيز صمود المواطنين ومنعتهم الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات اللازمة خاصة للأسر الفقيرة والمهمشة، والفئات الأكثر تضرراً.

وقال إن الوزارة فتحت باب الشراكات مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، للمساهمة في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس، وفقا للخطة التي أعدتها لذلك.

وأكد ان الوضع السياسي الذي تعاني منه فلسطين يزيد من معاناة المواطنين، ويفاقم من نسبة الفقر التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن مجدلاني دور مجولدريك خلال توليه لمنصبه، والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المشتركة.