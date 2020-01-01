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الشيخ يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني على آخر المستجدات السياسية

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، والقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، على آخر التطورات السياسية في المنطقة.

واستعرض الشيخ خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله في اجتماعين منفصلين مع هول، وبورغسدورف، آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية في ظل هذه الظروف التي تحيط بالمنطقة، وما تعانيه من تهديدات إسرائيلية حول عملية ضم الأراضي الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات وتوسيعها والذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية وإنهاء حل الدولتين.

وأكد الشيخ موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الرافض لعملية الضم و"صفقة القرن" الأميركية، مشدداً على أنه لا عودة عن وقف كل أشكال التواصل ووقف الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة ما لم تتراجع إسرائيل عن خططها التدميرية في المنطقة.

وتحدث عن الصعوبات المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية وما تعانيه من إزدياد كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعن تطورات ملف المصالحة الفلسطينية.

#حسين الشيخ #الاتحاد الأوروبي #القنصل البريطاني #فتح

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