قيس الشيخ نجيب يقرر الهجرة نهائيا.. ويستقر في هذه الدولة

وكالات / سما /

يبدو أن الفنان السوري قيس الشيخ نجيب اتخذ مؤخراً قراراً نهائياً بترك لبنان نهائياً بعد أن عاش فيها لسنوات بعد الأزمة السورية، ليهاجر برفقة عائلته وبشكلٍ دائمٍ إلى كندا.

وفي التفاصيل التي نقلتها بعض الصفحات المهتمة بأخبار فناني سوريا، فإنَّ قيس الشيخ نجيب أنهى أعماله في بيروت وغادرها منذ حوالي عشرة أيام، مؤكداً أنه سيعود لبيروت فيما بعد من أجل تصوير أعماله الفنية فقط، وكلما دعت الحاجة إلى تواجده من أجل ذلك.

وجاءت مغادرة النجم السوري بعدما انتهى مؤخراً من جلسة التصوير الخاصة بالترويج للموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" والذي يتولى خوض تجربة التقديم فيه لأول مرة، إلى جانب الممثل اللبناني نيكولا معوض والفنان المصري خالد سليم، ومن المتوقع عرضه في 26 من أيلول/ سبتمبر الحالي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر هجرة قيس الشيخ نجيب، إذ انقسموا بين من يدافع عن هذا القرار باعتباره قراراً صائباً، وأن من حق الجميع أن يبحث عن الأمان في بلدٍ آخر وبين من يتهمه بالتخلي عن وطنه الجريح، حيث علقت إحداهن: "بكرا بس تتعافى بلدنا بيرجعو بضربولنا كم شعار اشتقنا لـ ياسمين الشام وهوا البحر وتراب البلد".

فيما علق البعض بأسلوبٍ طريف على هذا الخبر، مستذكرين بعض أعمال الفنان السوري، إذ كتب أحدهم: "وغنمات المعلم عمر مين بدو يدير بالو عليهن..لانو ابو حدو سافر"، في إشارةٍ إلى دوره في مسلسل "ليالي الصالحية".

يُذكر أن قيس الشيخ نجيب كان قد تعرض للانتقاد مؤخراً، من قبل زميله السوري يزن السيد، حيث أكد الأخير على أن قيس فنان محظوظ حظي بالعديد من الفرص إلا أنه غير موهوب.

وأشار حينها السيد إلى أن قيس لم يقدم أداء مميزا في مسلسل "الإخوة" وأنه كان من الممكن أن يلعب الدور بطريقةٍ أفضل منه، ومنحه 5 من 10 على ما قدمه.

هذا وكانت صفحة شبكة محطات قد نشرت OSN فيديو تعريفيا للفنان قيس الشيخ نجيب عن مشاركته في برنامج "قعدة رجالة" مع تعليق: "الزوج المثالي والأب الرائع. يا ترى حيكون ازاي في قعدة رجالة؟".